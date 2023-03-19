  1. Home
  2. Sport
  3. 2022-23 Serie A: Lazio vs Roma predicted lineups

2022-23 Serie A: Lazio vs Roma predicted lineups

Published March 19th, 2023 - 12:00 GMT
Lazio's Brazilian forward Felipe Anderson (L) and AS Roma's Italian midfielder Bryan Cristante (C) go for the ball during the Italian Serie A football match between AS Rome and Lazio on November 6, 2022 at the Olympic stadium in Rome. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
Lazio's Brazilian forward Felipe Anderson (L) and AS Roma's Italian midfielder Bryan Cristante (C) go for the ball during the Italian Serie A football match between AS Rome and Lazio on November 6, 2022 at the Olympic stadium in Rome. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

ALBAWABA - Lazio face their arch-rivals AS Roma at Stadio Olimpico in the Italian League (Serie A) on Sunday.

Match date: Sunday, March 19
Kick-off time: 17:00 (GMT)
Venue: Stadio Olimpico

Lazio vs Roma probable lineups

  • Lazio possible Xl (4-3-3)

Head coach: Maurizio Sarri

Ivan Provedel; Adam Marusic, Nicolo Casale, Alessio Romagnoli, Elseid Hysaj; Sergej Milinkovic-Savic, Danilo Cataldi, Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni

  • Roma possible Xl (3-4-2-1)

Head coach: Jose Mourinho

Rui Patricio; Gianluca Mancini, Chris Smalling, Roger Ibanez; Nicola Zalewski, Bryan Cristante, Nemanja Matic, Leonardo Spinazzola; Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala; Tammy Abraham

Tags:SS LazioAS RomaSerie A

© 2000 - 2023 Al Bawaba (www.albawaba.com)

You may also like

Subscribe

Sign up to our newsletter for exclusive updates and enhanced content
Subscribe Now
Loading content ...