2022-23 Serie A: Lazio vs Roma predicted lineups

ALBAWABA - Lazio face their arch-rivals AS Roma at Stadio Olimpico in the Italian League (Serie A) on Sunday.
Match date: Sunday, March 19
Kick-off time: 17:00 (GMT)
Venue: Stadio Olimpico
Lazio vs Roma probable lineups
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Lazio possible Xl (4-3-3)
Head coach: Maurizio Sarri
Ivan Provedel; Adam Marusic, Nicolo Casale, Alessio Romagnoli, Elseid Hysaj; Sergej Milinkovic-Savic, Danilo Cataldi, Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni
- Roma possible Xl (3-4-2-1)
Head coach: Jose Mourinho
Rui Patricio; Gianluca Mancini, Chris Smalling, Roger Ibanez; Nicola Zalewski, Bryan Cristante, Nemanja Matic, Leonardo Spinazzola; Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala; Tammy Abraham
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