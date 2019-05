AFCON 2019 : Morocco Coach Renard Unveils 27-Player List

Coach of Moroccan football team Hervé Renard unveiled a list of 27 pre-selected Moroccan players for training at the Maamoura National Football Center (CNF), starting June 2, in preparation for the upcoming Africa Cup of Nations (CAN) in Egypt on June 21 to July 19.

Marked by the return of KSA Al-Nasr goalkeeper Abderazak Hamad Allah, Ashraf Hakimi who is back from injury and Abdelali M'Hamdi, goalkeeper for the Renaissance of Berkane, finalist of CAF Confederation Cup 2019.

Here is the list of the 27 handpicked players:

Goalkeeper: Mounir El Kajoui (Malaga, Spain), Yassine Bounou (Girona, Spain), Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad of Casablanca), Abdelali M'Hamdi (Renaissance of Berkane).

Marouane Da Costa (Ittihad Djeddah, Saudi Arabia), Ghanem Saiss (Wolverhampton, England), Abdelhamid Yunis (Stade Reims, France), Mehdi Benatia (Al-Duhail Sports, Qatar), Ashraf Hakimi (Dortmund, Germany), Karim El Ahmadi Arroussi (Al Ittihad, Saudi Arabia), Youssef Aït Bennasser (St-Etienne, France), Mehdi Bourabia (Sassuolo, Italy), M'barek Boussoufa (Al-Shabab, Saudi Arabia), Younès Belhanda (Galatasaray, Turkey), Fayçal Fajr (Caen, France), Nordin Amrabat (Al-Nasr, Saudi Arabia), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam, Netherlands), Mazraoui Noussair (Ajax Amsterdam, Netherlands), Youssef En-Nesyri (Leganes, Spain), Soufiane Boufal (Celta Vigo, Spain), Nabil Dirar (Fenerbahçe Spor Kulübü, Turkey), Abderazak Hamad Allah (Al-Nasr, Saudi Arabia), Khalid Boutayeb (Zamalek, Egypt), Abdelkrim Baâdi (Hassania of Agadir), Amine Harit (Schalke 04, Germany), Ayoub El Kaâbi (Hebei China Fortune FC, China), and Oussama Idrissi (AZ Alkmaar, Netherlands).