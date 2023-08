Arab Club Champions Cup: Al-Hilal vs Al-Shabab - probable lineups, prediction

Al-Hilal take on Al-Shabab at the King Fahd Sport City Stadium in an all-Saudi semi-final encounter at the Arab Club Champions Cup.

Match date: Wednesday, August 9

Kick-off time: 18:00 (GMT)

Venue: King Fahd Sport City Stadium, Taif

Al-Hilal vs Al-Shabab probable lineups

Al Hilal possible Xl

Manager: Jorge Jesus

Abdullah Al-Mayouf; Saud Abdulhamid, Ali Al-Boleahi, Kalidou Koulibaly, Yasser Al-Shahrani; Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic; Malcom, Michael, Salem Al-Dawsari; Abdullah Al-Hamdan

Al Shabab possible Xl

Manager: Marcel Keizer

Seung-gyu Kim; Fawaz Al-Sagour, Nader Al-Sharari, Hassan Tambakti, Hussain Al-Sabiyani; Riyadh Sharahili, Gustavo Cuellar; Ever Banega, Abdullah Al-Jawaey, Hattan Bahebri; Ahmed Abdu

Prediction

Al Hilal 1-0 Al Shabab: Jorge Jesus' side should come out on top in what is expected to be a tense and physical match.