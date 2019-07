CAF Announce 2019 AFCON Team of Tournament

The Confederation of African Football (CAF) Saturday announced the Team of Tournament of the 2019 African Cup of Nations.

The Best XI are:

- Goalkeeper: Rais M’Bolhi (Algeria)

- Defenders: Lamine Gassama (Senegal), Yassine Meriah (Tunisia), Youssouf Sabaly (Senegal), Kalidou Koulibaly (Senegal)

- Midfielders: Adlene Guediora (Algeria), Idrissa Gana Gueye (Senegal), Ismael Bennacer (Algeria)

- Forwards: Riyad Mahrez (Algeria), Sadio Mane (Senegal), Odion Jude Ighalo (Nigeria)

- Coach: Djamel Belmadi (Algeria).