Barcelona will play their first match of 2023 when they face CF Intercity on Wednesday at the Estadio Jose Rico Perez in Copa del Rey.

Barcelona vs CF Intercity predicted lineups

Barcelona (4-3-3):

Coach: Xavi Hernandez.

Inaki Pena; Hector Bellerin, Ronald Araujo, Eric Garcia, Jordi Alba; Frank Kessie, Sergio Busquets, Pablo Torre; Raphinha, Memphis Depay, Ansu Fati.

Intercity (4-2-3-1):

Coach: Gustavo Siviero.

Gaizka Campos; Guillem Jaime, Vadik Murria, Ivan Kecojevic, Cristo Romero; Rafa Galvez, Miguel Mari; Cristian Herrera, Oriol Soldevila, Pol Roige; Xemi Fernandez.