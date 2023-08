Crystal Palace vs Arsenal probable lineups, prediction: Premier League

Crystal Palace host Arsenal at the Selhurst Park in the Premier League on Monday evening.

Match date: Monday, August 21

Kick-off time: 19:00 (GMT)

Venue: Selhurst Park

Crystal Palace vs Arsenal probable lineups

Palace possible Xl

Manager: Roy Hodgson

Sam Johnstone; Joel Ward, Joachim Andersen, Marc Guehi, Tyrick Mitchell; Cheick Doucoure, Jefferson Lerma; Jordan Ayew, Eberechi Eze, Jeffrey Schlupp; Odsonne Edouard

Arsenal possible Xl

Manager: Mikel Arteta

Aaron Ramsdale; Ben White, William Saliba, Gabriel, Oleksandr Zinchenko; Martin Odegaard, Declan Rice, Thomas Partey; Bukayo Saka, Eddie Nketiah, Gabriel Martinelli

Prediction

Crystal Palace 1-2 Arsenal: Arteta's team are considered as favorites despite the rivalry between the two sides.