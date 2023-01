EFL Cup: Manchester United vs Charlton predicted linueps

Manchester United will be eyeing a place in the semi-finals of the EFL Cup when they welcome Charlton Athletic to Old Trafford on Tuesday.

Here are the probable lineups for this fixture...

Manchester United vs Charlton predicted linueps

Man Utd (4-3-3):

Coach: Erik ten Hag.

Jack Butland; Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire, Tyrell Malacia; Fred, Scott McTominay, Christian Eriksen; Anthony Elanga, Anthony Martial, Alejandro Garnacho.

Charlton Athletic (5-4-1):

Coach: Dean Holden.

Craig MacGillivray; Sean Clare, Lucas Ness, Sam Lavelle, Ryan Inniss, Steven Sessegnon; Jesurun Rak-Sakyi, George Dobson, Albie Morgan, Corey Blackett-Taylor; Jayden Stockley.