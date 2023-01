FA Cup: Oxford United vs Arsenal probable lineups

Arsenal will meet Oxford United on Monday in the FA Cup third round at the Kassam Stadium.

Here are the probable lineups for both teams...

Oxford United vs Arsenal probable lineups

Oxford United (4-3-3):

Coach: Karl Robinson.

Ed McGinty; Djavan Anderson, Elliott Moore, Sam Long, Brandon Fleming; Lewis Bate, Marcus McGuane, Cameron Brannagan; Yanic Wildschut, Matty Taylor, Tyler Goodrham.

Arsenal (4-3-3):

Coach: Mikel Arteta.

Aaron Ramsdale; Takehiro Tomiyasu, Rob Holding, Gabriel Magalhaes, Kieran Tierney; Martin Odegaard, Mohamed Elneny, Granit Xhaka; Fabio Vieira, Eddie Nketiah, Gabriel Martinelli.