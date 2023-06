Friendly: Algeria vs Tunisia prediction, possible lineups

North African neighbors Algeria and Tunisia will meet on Tuesday in an international friendly that is set to take place at Stade du 19 Mai 1956.

Match date: Tuesday, June 20

Kick-off time: 19:00 (GMT)

Venue: Stade du 19 Mai 1956

Algeria vs Tunisia probable lineups

Algeria possible Xl

Manager: Djamel Belmadi

M'Bolhi; Jaouen Hadjam, Zineddine Belaid, Ramy Bensebaini, Haithem Loucif; Nabil Bentaleb, Mohamed Amoura, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Said Benrahma, Islam Slimani

Tunisia possible Xl

Manager: Jalel Kadri

Aymen Dahmen; Ali Abdi, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Mohamed Drager; Aissa Laidouni, Anis Slimane, Hannibal Mejbri; Mohamed Ali Ben Romdhane, Haythem Jouini, Issam Jebali

Prediction

Algeria 2-1 Tunisia: The Greens enter the match as favorites and are expected to defeat their neighbors in an important encounter for both sides.