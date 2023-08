Friendly: Bayern Munich vs Monaco - probable lineups, prediction

Bundesliga giants Bayern Munich face French side AS Monaco in a pre-season friendly game that will take place at Alpenbauer Sportpark on Monday.

Match date: Monday, August 7

Kick-off time: 15:00 (GMT)

Venue: Alpenbauer Sportpark, Unterhaching

Bayern Munich vs Monaco probable lineups

Bayern possible Xl

Manager: Thomas Tuchel

Sven Ulreich, Noussair Mazraoui, Benjamin Pavard, Kim Min-jae, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Konrad Laimer, Leroy Sane, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Mathys Tel

Monaco possible Xl

Manager: Adi Hutter

Philipp Kohn, Matsima, Maripan, Salisu, Vanderson, Youssouf Fofana, Mohamed Camara, Henrique, Takumi Minamino, Kevin Volland, Wissam Ben Yedder

Prediction

Bayern 3-1 Monaco: The Germans are improving under Tuchel and should claim the victory against a strong French side.