Friendly: Brazil vs Senegal prediction, probable lineups

Brazil and Senegal are set to lock horns in an international friendly that will take place at Estadio Jose Alvalade.

Match date: Tuesday, June 20

Kick-off time: 19:00 (GMT)

Venue: Estadio Jose Alvalade

Brazil vs Senegal probable lineups

Brazil possible Xl

Caretaker manager: Ramon Menezes

Alisson Becker; Vanderson, Eder Militao, Marquinhos, Lucas; Casemiro, Joelinton, Lucas Paqueta; Rodrigo, Richarlison, Vinicius Junior

Senegal possible Xl

Manager: Aliou Cisse

Seny Dieng; Ismail Jakobs, Abdou Diallo, Kalidou Koulibaly, Formose Mendy; Cheikhou Kouyate, Nampalys Mendy, Pathe Ciss; Sadio Mane, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr

Prediction

Brazil 1-1 Senegal: A difficult match for both sides that could end with a draw.