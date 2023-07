Friendly: PSG vs Cerezo Osaka - possible lineups, prediction

Paris Saint-Germain (PSG) end their Japan Tour 2023 when they face Cerezo Osaka at the Yanmar Stadium Nagai on Friday.

Match date: Friday, July 28

Kick-off time: 10:20 (GMT)

Venue: Yanmar Stadium Nagai

PSG vs Cerezo probable lineups

Paris Saint-Germain possible Xl

Manager: Luis Enrique

Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar, Presnel Kimpembe; Manuel Ugarte, Marco Verratti, Vitinha; Carlos Soler, Marco Asensio, Neymar

Cerezo possible Xl

Manager: Akio Kogiku

Han-been Yang; Seiya Maikuma, Ryosuke Shindo, Koji Toriumi, Kakeru Funaki; Jordy Croux, Shinji Kagawa, Hinata Kida, Satoki Uejo; Leo Ceara, Mutsuki Kato

Prediction

Paris Saint-Germain 4-1 Cerezo Osaka: The Ligue 1 champions will likely grab an easy win due to the huge difference in quality.