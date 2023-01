La Liga: Atletico Madrid vs Barcelona predicted lineups

Barcelona will travel to the Civitas Metropolitano de Madrid Stadium on Sunday to face Atletico Madrid looking to stay top of La Liga.

Here are the probable lineups for this thrilling match...

Atletico Madrid vs Barcelona predicted lineups

Barcelona (4-3-3):

Coach: Xavi Hernandez.

Marc-Andre ter Stegen; Sergi Roberto, Jules Kounde, Andreas Christensen, Alejandro Balde; Gavi, Frenkie de Jong, Pedri; Raphinha, Ansu Fati, Ousmane Dembele.

Atletico Madrid (4-4-2):

Coach: Diego Simeone.

Jan Oblak; Nahuel Molina, Stefan Savic, Jose Maria Gimenez, Reinildo Mandava; Marcos Llorente, Pablo Barrios, Geoffrey Kondogbia, Yannick Carrasco; Antoine Griezmann, Joao Felix.