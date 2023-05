La Liga: Barcelona vs Mallorca prediction, possible lineups

Barcelona and RCD Mallorca are set to clash at the Spotify Camp Nou on Sunday in Spain's La Liga.

Match date: Sunday, May 28

Kick-off time: 17:00 (GMT)

Venue: Spotify Camp Nou

Barcelona vs RCD Mallorca probable lineups

Barca's possible lineup (4-3-3)

Manager: Xavi Hernandez

Marc-Andre Ter Stegen; Alejandro Balde, Jules Kounde, Andreas Christensen, Jordi Alba; Sergio Busquets, Frenkie De Jong, Gavi; Raphinha, Robert Lewandowski, Ousmane Dembele

Mallorca's possible Xl (5-3-2)

Manager: Javier Aguirre

Predrag Rajkovic; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Dennis Hadzikadunic, Jose Copete, Jaume Costa; Amath Ndiaye, Iddrisu Baba, Angel Rodriguez; Tino Kadewere, Vedat Muriqi

Prediction

Barca 2-0 Mallorca: La Liga champions are likely to end up with a win at home and in front of their fans.