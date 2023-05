La Liga: Espanyol vs Barcelona possible lineups, prediction

Barcelona are set to face their neighbors Espanyol at the RCDE Stadium in Spain's La Liga on Sunday.

Match date: Sunday, May 14

Kick-off time: 19:00 (GMT)

Venue: RCDE Stadium

Espanyol vs Barcelona probable lineups

Espanyol possible Xl (5-4-1)

Manager: Luis Garcia

Fernando Pacheco; Oscar Gil, Cesar Montes, Sergi Gomez, Leandro Cabrera, Brian Olivan; Javi Puado, Denis Suarez, Sergi Darder, Martin Braithwaite; Joselu

Barca possible Xl (4-3-3)

Manager: Xavi Hernandez

Marc-Andre Ter Stegen; Jules Kounde, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Pedri; Ousmane Dembele, Robert Lewandowski, Gavi

Prediction

Espanyol 1-2 Barcelona: The Catalan giants are likely to overcome Luis Garcia's men despite the hosts desperate need for a win.