La Liga: Girona vs Barcelona predicted lineups

Barcelona will be on course to achieving their eighth straight win across all competitions when they face Girona in La Liga on Saturday afternoon.

Match date: Saturday, 28 January

Kick-off: 15:15 (GMT)

Venue: Estadi Montilivi

Girona vs Barcelona probable lineups

Girona Xl (4-2-3-1):

Coach: Michel

Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Javi Hernandez, Bernardo Espinosa, Miguel Gutierrez; Romeu, Aleix Garcia; Rodrigo Riquelme, Ivan Martin, Toni Villa; Taty Castellanos

Barca Xl (4-3-3):

Coach: Xavi Hernandez

Marc-Andre Ter Stegen; Jules Kounde, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Alejandro Balde; Pedri, Sergio Busquets, Frenkie de Jong; Ousmane Dembele, Ansu Fati, Gavi