Real Madrid will be hoping to make it three La Liga wins in a row when they face Villarreal on Saturday.

Here are the predicted lineups for this fixture...

La Liga: Villarreal vs Real Madrid probable lineups

Villarreal (4-2-3-1):

Coach: Quique Setien.

Pepe Reina; Kiko Femenia, Juan Foyth, Pau Torres, Alberto Moreno; Etienne Capoue, Dani Parejo; Samuel Chukwueze, Alex Baena, Yeremy Pino; Arnaut Danjuma.

Real Madrid (4-3-3):

Coach: Carlo Ancelotti.

Thibaut Courtois; Lucas Vazquez, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Luka Modric, Aurelien Tchouameni, Toni Kroos; Federico Valverde, Karim Benzema, Vinicius Junior.