Ligue 1: PSG vs Ajaccio possible lineups, prediction

Paris Saint-Germain (PSG) are set to host AC Ajaccio at the Parc des Princes in Ligue 1 on Saturday.

Match date: Saturday, May 13

Kick-off time: 19:00 (GMT)

Venue: Parc des Princes Stadium

PSG vs Ajaccio probable lineups

Paris Saint-Germain possible Xl

Manager: Christophe Galtier

Gianluigi Donnarumma; Danilo Pereira, Marquinhos, Sergio Ramos; Achraf Hakimi, Marco Verratti, Vitinha, Juan Bernat; Lionel Messi, Hugo Ekitike, Kylian Mbappe

Ajaccio possible Xl

Manager: Olivier Pantaloni

Francois-Joseph Sollacaro; Youssouf Kone, Clement Vidal, Fernand Mayembo, Ismael Diallo; Vincent Marchetti, Thomas Mangani, Mathieu Coutadeur; Romain Hamouma, Mounaim El Idrissy, Kevin Spadanuda

Prediction

Paris Saint-Germain 3-0 Ajaccio: Messi's return is set to charge the Parisians and help get them a new win in their quest to clinch Ligue 1 title.