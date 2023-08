PSG vs Lens probable lineups, prediction: Ligue 1 2023-24

Ligue 1 champions Paris Saint-Germain (PSG) face RC Lens in a thriller at the Parc des Princes Stadium on Saturday evening.

Match date: Saturday, August 26

Kick-off time: 19:00 (GMT)

Venue: Parc des Princes Stadium

PSG vs Lens probable lineups

Paris Saint-Germain possible Xl

Manager: Luis Enrique

Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar, Lucas Hernandez; Warren Zaire-Emery, Manuel Ugarte, Fabian Ruiz; Ousmane Dembele, Goncalo Ramos, Kylian Mbappe

RC Lens possible Xl

Manager: Franck Haise

Brice Samba; Jonathan Gradit, Kevin Danso, Facundo Medina; Przemyslaw Frankowski, Salis Abdul Samed, Andy Diouf, Deiver Machado; Adrien Thomasson, Angelo Fulgini; Florian Sotoca

Prediction

Paris Saint-Germain 2-1 RC Lens: With the expected return of Kylian Mbappe to the starting lineup, the Parisians should end the game on top.