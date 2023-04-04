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Saudi Pro League: Al-Nassr predicted lineup vs Al-Adalah

Published April 4th, 2023 - 11:01 GMT
Nassr's Portuguese forward Cristiano Ronaldo reacts during the Saudi Pro League football match between Abha and al-Nassr at Mrsool Park Stadium in Riyadh on March 18, 2023. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)
Nassr's Portuguese forward Cristiano Ronaldo reacts during the Saudi Pro League football match between Abha and al-Nassr at Mrsool Park Stadium in Riyadh on March 18, 2023. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)

ALBAWABA - Cristiano Ronaldo's Al-Nassr travel to meet Al-Adalah at the Prince Abdullah bin Jalawi Stadium in the Saudi Pro League (Roshn Saudi League) on Tuesday.

Match date: Tuesday, April 4
Kick-off time: 19:00 UTC
Venue: Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, Al-Hasa.

Al-Nassr probable lineup vs Al-Adalah

  • Al Nassr possible Xl (4-3-3)

Head coach: Rudi Garcia

Nawaf Al-Aqidi; Sultan Al-Ghannam, Abdulelah Al-Amri, Alvaro Gonzalez, Ghislain Konan; Abdullah Al-Khaibari Abdulmajeed Al-Sulaiheem, Luiz Gustavo; Abdulrahman Ghareeb, Anderson Talisca, Cristiano Ronaldo.

Tags:Al-NassrAl-AdalahSaudi Pro LeagueRoshn Saudi League

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