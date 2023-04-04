Saudi Pro League: Al-Nassr predicted lineup vs Al-Adalah

ALBAWABA - Cristiano Ronaldo's Al-Nassr travel to meet Al-Adalah at the Prince Abdullah bin Jalawi Stadium in the Saudi Pro League (Roshn Saudi League) on Tuesday.
Match date: Tuesday, April 4
Kick-off time: 19:00 UTC
Venue: Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, Al-Hasa.
Al-Nassr probable lineup vs Al-Adalah
- Al Nassr possible Xl (4-3-3)
Head coach: Rudi Garcia
Nawaf Al-Aqidi; Sultan Al-Ghannam, Abdulelah Al-Amri, Alvaro Gonzalez, Ghislain Konan; Abdullah Al-Khaibari Abdulmajeed Al-Sulaiheem, Luiz Gustavo; Abdulrahman Ghareeb, Anderson Talisca, Cristiano Ronaldo.
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