Serie A: Juventus vs AC Milan prediction, possible lineups

Serie A giants Juventus and AC Milan will lock horns yet again in an exciting encounter that will take place at the Allianz Stadium on Sunday evening.

Match date: Sunday, May 28

Kick-off time: 18:45 (GMT)

Venue: Allianz Stadium

Juventus vs AC Milan probable lineups

Juve's possible Xl (3-5-2)

Manager: Massimiliano Allegri

Wojciech Szczesny; Federico Gatti, Bremer, Danilo; Juan Cuadrado, Fabio Miretti, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Filip Kostic; Federico Chiesa, Arkadiusz Milik

Milan possible Xl (4-2-3-1)

Manager: Stefano Pioli

Mike Maignan; Davide Calabria, Fikyao Tomori, Malick Thiaw, Theo Hernandez; Sandro Tonali, Rade Krunic; Junior Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Olivier Giroud

Prediction

Juve 1-1 Milan: A tough match for both sides that could end in a draw.