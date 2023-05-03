Serie A: Monza vs Roma predicted lineups

ALBAWABA - Jose Mourinho's AS Roma hit the road as they prepare to face AC Monza at the U-Power Stadium in Italy's Serie A on Wednesday.
Match date: Wednesday, May 3
Kick-off time: 19:00 (GMT)
Venue: U-Power Stadium
Monza vs Roma probable lineups
- AC Monza possible Xl (3-4-1-2)
Manager: Raffaele Palladino
Michele Di Gregorio; Luca Caldirola, Pablo Mari, Armando Izzo; Patrick Ciurria, Matteo Pessina, Nicolo Rovella, Carlos Augusto; Andrea Colpani; Dany Mota, Gianluca Caprari.
- AS Roma possible Xl (3-4-2-1)
Manager: Jose Mourinho
Rui Patricio; Zeki Celik, Gianluca Mancini, Roger Ibanez; Nicola Zalewski, Edoardo Bove, Bryan Cristante, Stephan El Shaarawy; Lorenzo Pellegrini, Ola Solbakken; Tammy Abraham.
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