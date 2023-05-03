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Serie A: Monza vs Roma predicted lineups

Published May 3rd, 2023 - 11:37 GMT
AS Roma's Brazilian defender Roger Ibanez celebrates after scoring during the Italian Serie A football match between AS Roma and Monza on August 30, 2022 at the Olympic stadium in Rome. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)
AS Roma's Brazilian defender Roger Ibanez celebrates after scoring during the Italian Serie A football match between AS Roma and Monza on August 30, 2022 at the Olympic stadium in Rome. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

ALBAWABA - Jose Mourinho's AS Roma hit the road as they prepare to face AC Monza at the U-Power Stadium in Italy's Serie A on Wednesday.

Match date: Wednesday, May 3
Kick-off time: 19:00 (GMT)
Venue: U-Power Stadium

Monza vs Roma probable lineups

  • AC Monza possible Xl (3-4-1-2)

Manager: Raffaele Palladino

Michele Di Gregorio; Luca Caldirola, Pablo Mari, Armando Izzo; Patrick Ciurria, Matteo Pessina, Nicolo Rovella, Carlos Augusto; Andrea Colpani; Dany Mota, Gianluca Caprari. 

  • AS Roma possible Xl (3-4-2-1)

Manager: Jose Mourinho

Rui Patricio; Zeki Celik, Gianluca Mancini, Roger Ibanez; Nicola Zalewski, Edoardo Bove, Bryan Cristante, Stephan El Shaarawy; Lorenzo Pellegrini, Ola Solbakken; Tammy Abraham.

Tags:AS RomaAC MonzaSerie A

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