Serie A: Napoli vs Inter Milan prediction, possible lineups

Serie A champions Napoli welcome Inter Milan to Stadio Diego Armando Maradona on Sunday in an eagerly awaited encounter.

Match date: Sunday, May 21

Kick-off time: 16:00 (GMT)

Venue: Stadio Diego Armando Maradona

Napoli vs Inter Milan probable lineups

Napoli possible Xl (4-3-3)

Manager: Luciano Spalletti

Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Kim Min-jae, Amir Rrahmani, Mathias Olivera; Andre-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski; Matteo Politano, Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia

Inter possible Xl (3-5-2)

Manager: Simone Inzaghi

Andre Onana; Danilo D'Ambrosio, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Roberto Gagliardini, Hakan Calhanoglu, Robin Gosens; Joaquin Correa, Romelu Lukaku

Prediction

Napoli 1-1 Inter: The two sides will entertain but are likely share the match points in the end.