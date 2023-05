Serie A: Roma vs Salernitana prediction, possible lineups

AS Roma are set to host Salernitana at Stadio Olimpico on Monday in Serie A as they seek a European qualification spot.

Match date: Monday, May 22

Kick-off time: 16:30 (GMT)

Venue: Stadio Olimpico

Roma vs Salernitana probable lineups

Roma possible Xl (3-4-1-2)

Manager: Jose Mourinho

Rui Patricio; Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Roger Ibanez; Filippo Missori, Edoardo Bove, Gini Wijnaldum, Nicola Zalewski; Lorenzo Pellegrini; Ola Solbakken, Tammy Abraham

Salernitana possible Xl (3-4-3)

Manager: Paulo Sousa

Guillermo Ochoa; Matteo Lovato, Norbert Gyomber, Lorenzo Pirola; Pasquale Mazzocchi, Lassana Coulibaly, Tonny Vilhena, Domagoj Bradaric; Antonio Candreva, Boulaye Dia; Krzysztof Piatek

Prediction

Roma 2-1 Salernitana: Having sealed qualification to the UEFA Europa League final last Thursday, Mourinho's side will be hoping to clinch a win against a stubborn Salernitana side.