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UEFA Champions League: Bayern Munich vs PSG predicted lineups

Published March 8th, 2023 - 10:57 GMT
PSG's players pose ahead of the UEFA Champions League football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Bayern Munich (FC Bayern Muenchen) at the Parc des Princes in Paris, on February 14, 2023. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
PSG's players pose ahead of the UEFA Champions League football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Bayern Munich (FC Bayern Muenchen) at the Parc des Princes in Paris, on February 14, 2023. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

ALBAWABA - Paris Saint-Germain (PSG) travel to face Bayern Munich at the Allianz Arena for the second leg of their UEFA Champions League last-16 tie.

Match date: Wednesday, March 8
Kick-off time: 20:00 (GMT)
Venue: Allianz Arena

Bayern Munich vs PSG probable lineups

Bayern Munich possible Xl (3-4-2-1)

Head coach: Julian Nagelsmann

Jann Sommer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Matthijs De Ligt; Kingsley Coman, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Alphonso Davies; Leroy Sane, Jamal Musiala; Eric Maxim Choupo-Moting

Paris Saint-Germain possible Xl (3-5-2)

Head coach: Christophe Galtier

Gianluigi Donnarumma; Danilo Pereira, Marquinhos, Sergio Ramos; Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Marco Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Lionel Messi, Kylian Mbappe

Tags:Bayern MunichPSGParis Saint-GermainUEFA Champions League

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