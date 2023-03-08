UEFA Champions League: Bayern Munich vs PSG predicted lineups

ALBAWABA - Paris Saint-Germain (PSG) travel to face Bayern Munich at the Allianz Arena for the second leg of their UEFA Champions League last-16 tie.
Match date: Wednesday, March 8
Kick-off time: 20:00 (GMT)
Venue: Allianz Arena
Bayern Munich vs PSG probable lineups
Bayern Munich possible Xl (3-4-2-1)
Head coach: Julian Nagelsmann
Jann Sommer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Matthijs De Ligt; Kingsley Coman, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Alphonso Davies; Leroy Sane, Jamal Musiala; Eric Maxim Choupo-Moting
Paris Saint-Germain possible Xl (3-5-2)
Head coach: Christophe Galtier
Gianluigi Donnarumma; Danilo Pereira, Marquinhos, Sergio Ramos; Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Marco Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Lionel Messi, Kylian Mbappe
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