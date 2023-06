UEFA Euro 2024 Qualifiers: Gibraltar vs France prediction, possible lineups

France are set to face Gibraltar on Friday in a UEFA Euro 2024 Qualifier.

Match date: Friday, June 16

Kick-off time: 18:45 (GMT)

Venue: Estadio Algarve

Gibraltar vs France probable lineups

Gibraltar possible Xl (5-4-1)

Manager: Julio Ribas

Dayle Coleing; Jack Sergeant, Roy Chipolina, Bernardo Lopes, Jayce Olivero, Ethan Britto; Anthony Hernandez, Nicholas Pozo, Kian Ronan, Lee Casciaro; Jamie Coombes

France possible Xl (4-2-3-1)

Manager: Didier Deschamps

Mike Maignan; Jules Kounde, Wesley Fofana, Dayot Upamecano, Theo Hernandez; Aurelien Tchouameni, Youssouf Fofana; Kingsley Coman, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe; Randal Kolo Muani

Prediction

Gibraltar 0-4 France: The visitors will more than likely score several goals against a modest opponent to clinch an easy win.