UEFA Euro 2024 qualifiying: France vs Greece prediction, possible lineups

France and Greece are set to clash in the Euro 2024 qualifiers on Monday evening at the Stade de France.

Match date: Monday, June 19

Kick-off: 18:45 (GMT)

Venue: Stade de France

France vs Greece probable lineups

France possible Xl (4-3-3)

Manager: Didier Deschamps

Samba; Jules Kounde, Wesley Fofana, Ibrahima Konate, Theo Hernandez; Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Antoine Griezmann; Kingsley Coman, Olivier Giroud, Kylian Mbappe

Greece possible Xl (4-3-3)

Manager: Gustavo Poyet

Odysseas Vlachodimos; George Baldock, Konstantinos Mavropanos, Pantelis Chatzidiakos, Konstantinos Tsimikas; Anastasios Bakasetas, Dimitrios Kourbelis, Petros Mantalos; Georgios Masouras, Vangelis Pavlidis, Dimitrios Pelkas

Prediction

France 2-0 Greece: Deschamps' team will be hoping to extend their lead on top of Group B against the visitors who are in second place.