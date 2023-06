UEFA Euro 2024 Qualifying: England vs North Macedonia prediction, probable lineups

England weclome North Macedonia to Old Trafford for a UEFA Euro 2024 qualifying clash on Monday evening.

Match date: Monday, June 19

Kick-off time: 18:45 (GMT)

Venue: Old Trafford Stadium

England vs North Macedonia probable lineups

England possible Xl

Manager: Gareth Southgate

Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Trent Alexander-Arnold, Declan Rice, Jordan Henderson, Phil Foden, Harry Kane, Marcus Rashford

North Macdonia possible Xl

Manager: Blagoja Milevski

Stole Dimitrievski, Stefan Ristovski, Gjoko Zajkov, Darko Velkovski, Stefan Ashkovski, Arijan Ademi, Enis Bardhi, Ezgjan Alioski, Eljif Elmas, Ilija Nestorovski, Aleksandar Trajkovski

Prediction

England 4-1 North Macedonia: The Three Lions are flying at the top of Group C and are likely to grab a comfortable win at Old Trafford.