UEFA Euro 2024 Qualifying: Iceland vs Portugal prediction, possible lineups

Iceland host Portugal in a UEFA Euro 2024 qualifier at the Laugardalsvollur Stadium on Tuesday evening.

Matc date: Tuesday, June 20

Kick-off time: 18:45 (GMT)

Venue: Laugardalsvollur Stadium

Iceland vs Portugal probable lineups

Iceland possible Xl (4-3-3)

Manager: Age Hareide

Runar Alex Runarsson; Hordur Magnusson, Sverrir Ingi Ingason, Victor Palsson, Alfons Sampsted; Johann Berg Gudmundsson, Valgeir Lunddal Fridriksson, Willum Thor Willumsson; A.Gundmundsson, Alfred Finnbogason, Jon Dagur Thorsteinsson

Portugal possible Xl (3-4-2-1)

Manager: Roberto Martinez

Diogo Costa; Danilo Pereira, Ruben Dias, Antonio Silva; Joao Cancelo, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Raphael Guerreiro; Bernardo Silva, Joao Felix; Cristiano Ronaldo

Prediction

Iceland 1-2 Portugal: The visiting side are likely to get a win that will allow them to extend their lead on top of group J.