UEFA Euro 2024 Qualifying: Portugal vs Bosnia-Herzegovina prediction, probable lineups

Portugal host Bosnia-Herzegovina at Estadio do Sport Lisboa e Benfica in a UEFA Euro 2024 qualifier on Saturday evening.

Match date: Saturday, June 17

Kick-off time: 18:45 (GMT)

Venue: Estadio do Sport Lisboa e Benfica

Portugal vs Bosnia-Herzegovina probable lineups

Portugal possible Xl

Manager: Roberto Martinez

Rui Patricio; Antonio Silva, Ruben Dias, Danilo Pereira; Diogo Dalot, Joao Palhinha, Bruno Fernandes, Raphael Guerreiro; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix

Bosnia-Herzegovina possible Xl

Manager: Faruk Hadzibegic

Ibrahim Sehic; Amar Dedic, Anel Ahmedhodzic, Hrvoje Milicevic, Sinisa Sanicanin, Jusuf Gazibegovic; Amir Hadziahmetovic, Gojko Cimirot, Miralem Pjanic; Edin Dzeko, Smail Prevljak

Prediction

Portugal 3-1 Bosnia-Herzegovina: The home side enter the match as favorites and will likely get the win in the end.