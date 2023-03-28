UEFA Euro 2024 qualifying: Scotland vs Spain predicted lineups

ALBAWABA - Scotland and Spain lock horns in a Group A UEFA Euro 2024 qualifier on Tuesday night.
Match date: Tuesday, March 28
Kick-off time: 18:45 (GMT)
Venue: Hampden Park
Scotland vs Spain probable lineups
- Scotland possible Xl (3-4-2-1)
Head coach: Steve Clarke
Angus Gunn; Grant Hanley, Ryan Porteous, Kieran Tierney; Aaron Hickey, Callum McGregor, Scott McTominay, Andrew Robertson; John McGinn, Ryan Christie; Lyndon Dykes
- Spain possible Xl (4-3-3)
Head coach: Luis de la Fuente
Kepa Arrizabalaga; Pedro Porro, Nacho Fernandez, Aymeric Laporte, Jose Gaya; Mikel Merino, Rodri, Dani Ceballos; Nico Williams, Alvaro Morata, Gavi
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