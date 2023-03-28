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UEFA Euro 2024 qualifying: Scotland vs Spain predicted lineups

Published March 28th, 2023 - 09:43 GMT
Spain's players pose for a team picture before the start of the UEFA Euro 2024 group A qualification football match between Spain and Norway at La Rosaleda stadium in Malaga on March 25, 2023. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)
Spain's players pose for a team picture before the start of the UEFA Euro 2024 group A qualification football match between Spain and Norway at La Rosaleda stadium in Malaga on March 25, 2023. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

ALBAWABA - Scotland and Spain lock horns in a Group A UEFA Euro 2024 qualifier on Tuesday night.

Match date: Tuesday, March 28
Kick-off time: 18:45 (GMT)
Venue: Hampden Park

Scotland vs Spain probable lineups

  • Scotland possible Xl (3-4-2-1)

Head coach: Steve Clarke

Angus Gunn; Grant Hanley, Ryan Porteous, Kieran Tierney; Aaron Hickey, Callum McGregor, Scott McTominay, Andrew Robertson; John McGinn, Ryan Christie; Lyndon Dykes

  • Spain possible Xl (4-3-3)

Head coach: Luis de la Fuente

Kepa Arrizabalaga; Pedro Porro, Nacho Fernandez, Aymeric Laporte, Jose Gaya; Mikel Merino, Rodri, Dani Ceballos; Nico Williams, Alvaro Morata, Gavi

Tags:Spain football teamUEFA Euro 2024UEFA Euro 2024 qualifyingScotland football team

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