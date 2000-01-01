أحمد حلمي يكشف عن إصابته بفيروس كورونا و من السرير

كشف النجم أحمد حلمي عن إصابته بفيرس كورونا، وذلك بعد أن ظهر في بث مباشر عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير (إنستغرام).

وشارك أحمد حلمي في فيديو مباشر مع الممثل الشاب محمد مولا وعدد من أصدقائه من مشاهير السوشيال ميديا بعد ان طلب منه الجمهور المشارك، ليظهر بالفعل من غرفة نومه.

وكشف أحمد حلمي عن سر ظهوره في الفيدو المباشر وهو في السرير، معلنا أنه مصاب بفيروس كورونا ، و قال ساخرا:(محدش بقى بيجي له كورونا)، موضحا أنه يعاني من الأعراض وكثرة النوم.

يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي كان فيلم (واحد تاني) وشارك في بطولته كل من روبي ، سيد رجب ، عمرو عبد الجليل ،و نسرين أمين، والفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.