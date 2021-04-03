 بالفيديو.. حاملة الطائرات الأميركية دوايت أيزنهاور تعبر "السويس"

نشرت هيئة قناة السويس المصرية، السبت، لقطات فيديو جديدة، تؤكد انتظام حركة الملاحة بالقناة بعد أيام من انتهاء أزمة السفينة البنمية الجانحة "إيفر غيفن" التي عطلت الملاحة بالشريان المائي العالمي لـ6 أيام.

وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث سجلت التقارير الملاحية، الجمعة، عبور 80 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.7 مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 43 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.5 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب عبرت 37 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.2 مليون طن.

أوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة، شهدت الجمعة، عبور عدة سفن ووحدات بحرية عملاقة أبرزها حاملة الطائرات الأميركية دوايت أيزنهاور DWIGHT EISENHOWER التي عبرت القناة ضمن قافلة الشمال.

كما عبرت ناقلة الغاز الطبيعي المسال LI JMILIYA التي عبرت أيضا من ذات القافلة بالقناة الأصلية بحمولة كلية قدرها 171 ألف طن، فيما عبرت ناقلة البترول KIDAN ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولة كلية 164 ألف طن مما يؤكد على الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الملاحي الدولي في قناة السويس وقدرة مصر على توفير الأمن والأمان للأنواع المختلفة من السفن ولحركة التجارة العالمية المارة عبر القناة