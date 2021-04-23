 بايدن يبلغ أردوغان اعتزامه الاعتراف بإبادة الأرمن

قالت مصادر مطلعة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي اليوم، أنه يعتزم الاعتراف بأن مذابح وتهجيرا قسريا تعرض لها الأرمن في عام 1915 هي ”إبادة جماعية“.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ناقشا خلالها العلاقات الثنائية ونقاط الاختلاف.

وجاء الاتصال في ظل تقارير كشفت أن بايدن يستعد لتجاهل الاعتراضات التركية والاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، وهو ما أكدته لاحقا مصادر لرويترز.

ولم يشر البيت الأبيض إلى المسألة المثيرة للجدل، واكتفى بالقول إن بايدن حثّ على ”علاقة ثنائية بناءة مع مجالات تعاون موسعة وإدارة فعالة للخلافات“.

واتفق الزعيمان على الاجتماع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في حزيران/يونيو المقبل.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أشارت، مساء الجمعة، إلى ”إعلان“ مرتقب غدا السبت بشأن ”الإبادة الجماعية للأرمن“، فيما يبدو تأكيداً لاستعداد رئيس الولايات المتحدة جو بايدن للاعتراف بها.

وقالت مساعدة المتحدث باسم وزارة الخارجية ”جالينا بورتر“ للصحافيين: ”فيما يتعلق بالإبادة الجماعية للأرمن، يمكنكم ترقب إعلان غدا“.

وفي السابق، كانت واشنطن تمتنع عن الخوض في شأن الإبادة الجماعية. كما ترفض تركيا الحديث عن إبادة جماعية للأرمن، بينما تعترف بها أكثر من عشرين دولة والعديد من المؤرخين.