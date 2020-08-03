 تعيين شربل وهبة وزيرا لخارجية لبنان خلفا لناصيف حتّي

اعتبر حتّي في بيان أصدره عقب تقديم استقالته أن بلاده “تنزلق للتحول إلى دولة فاشلة”.

قالت الرئاسة اللبنانية الاثنين عبر حسابها على تويتر إن الرئيس ورئيس الوزراء وقعا مرسومين قضيا بقبول استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي وتعيين شربل وهبة خلفا له في المنصب.

ووهبة هو المستشار الدبلوماسي للرئيس ميشال عون.

وقرأ الأمين العام لمجلس الوزراء المرسومين في وقت لاحق ونقلت وسائل إعلام محلية الحدث.

وفي وقت سابق الاثنين، اعتبر حتّي في بيان أصدره عقب تقديم استقالته أن بلاده “تنزلق للتحول إلى دولة فاشلة”.

ومساء الأحد، أفاد مصدر بالخارجية اللبنانية، أن سبب الاستقالة يتمثل في “هروب من الواقع” (دون تفاصيل)، إضافة إلى “عدم تقدّم الحكومة في عملها”.

وذكر المصدر في تصريح للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته على أن الاستقالة “نهائية لا عودة فيها”.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية “الفساد المستشري” في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.

وبجانب الأزمة الاقتصادية، يعاني لبنان من انقسام واستقطاب سياسي حاد، خاصة منذ تشكيل الحكومة الحالية، برئاسة دياب، في 21 يناير / كانون ثاني الماضي، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات.‎

