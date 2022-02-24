 رئيس جمهورية دونيتسك: سنحرر كل المدن الواقعة تحت سيطرة القوات الأوكرانية

أكد رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن العملية العسكرية التي بدأتها القوات الروسية في منطقة دونباس، يجب أن تنتهي بتحرير المدن التابعة للجمهوريتين الشعبيتين، والواقعة تحت احتلال قوات نظام الحكم الأوكراني -بحسب تعبيره-.

وتوقع بوشيلين، في تصريحات لشبكة تلفزيون "روسيا 24"، نهاية قريبة للعملية العسكرية الروسية في منطقة دونباس، وقال: "سيتم تحرير مدننا في أقرب وقت".

من جهته أوضح مسؤول برلماني روسي لماذا بدأت روسيا عملية عسكرية في منطقة دونباس.

وقال أندريه كراسوف، النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي (الدوما)، إن العملية العسكرية في دونباس تهدف إلى حماية حياة سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بمن فيهم المواطنون الروس، وتوفير الأمن لهم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن بدء عملية عسكرية تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من اعتداءات نظام الحكم الأوكراني الذي يسعى إلى إبادتهم، مشيرا إلى أن جمهوريتي دونباس الشعبيتين طلبتا المساعدة من روسيا.

وأعلنت روسيا اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن نظام الحكم الأوكراني في 22 فبراير/شباط 2022.



