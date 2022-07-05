روسيا تحظر أنشطة الوكالة اليهودية على أراضيها وسط تصاعد التوتر مع إسرائيل

أمرت الحكومة الروسية الوكالة اليهودية بوقف كافة أنشتطتها في البلاد، وسط تصاعد التوتر بين موسكو وإسرائيل على خلفية موقف الأخيرة من الحرب الجارية في أوكرانيا، بحسب ما كشفه تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" الثلاثاء.

وقالت الصحيفة ان الامر جاء عبر رسالة جرى تسلمها من الحكومة الروسية في وقت سابق من هذا الاسبوع.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤولين في الوكالة اليهودية تأكيدهم تلقي الرسالة، لكنهم رفضوا التعقيب بشأن الرد الذي قالوا انه قيد الدراسة حاليا في مكاتب المنظمة في القدس وبالتشاور مع مكتب وزير الخارجية الاسرائيلي.

وقالت الوكالة ردا على استيضاح من الصحيفة بخصوص الخطوة الروسية أنه "كجزء من عمل وفد الوكالة اليهودية في روسيا، يطلب إلينا عادة القيام ببعض التعديلات، كما هو مطلوب من قبل السلطات".

وأضافت أن "الاتصالات مع السلطات تتواصل باستمرار، بهدف مواصلة أنشطتنا بالتوافق مع الأنظمة الموضوعة من الهيئات المختصة. وحتى في الوقت الحالي، فإن مثل هذا الحوار يحدث".

توتر روسي- إسرائيلي

تأتي الخطوة الروسية بشأن حظر أنشطة الوكالة اليهودية وسط تنامي التوتر بين موسكو وإسرائيل على خلفية موقف الأخيرة من الحرب الجارية في أوكرانيا وسياستها الداعمة لكييف ورئيسها فولودومير زيلنسكي ذي الاصول اليهودية.

كما يمتد التوتر الى ساحة سوريا، حيث وصفت وزارة الخارجية الروسية الاثنين، الضربات التي تشنها القوات الاسرائيلية في هذا البلد بأنها غير مقبولة، وطالبت بوقف غير مشروط لهذه الهجمات.

مقر الوكالة اليهودية في القدس المحتلة

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن أوامر السلطات الروسية بوقف أنشطة الوكالة اليهودية، والتي وصفتها بانها خطوة دراماتيكية، سيكون من شأنها تقويض قدرة اليهود الروس على الهجرة الى إسرائيل.

ولفتت الى أن آلاف اليهود الروس قد أتموا إجراءات الهجرة لكنهم لا يزالون ينتظرون توافر رحلات جوية الى إسرائيل، في وقت تسببت العقوبات الغربية على موسكو بوقف معظم شركات الطيران الدولية لرحلاتها من وإلى روسيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم ان المهاجرين اليهود باتوا عالقين في روسيا.

ورطة اليهود في روسيا

وقال مسؤول رفيع في الجالية اليهودية في روسيا لصحيفة جيروزاليم بوست ان "الناس من الجالية اليهودية باتوا يستشعرون الستار الحديدي ينطبق عليهم، وهم يخشون ان لا يستطيعوا الفرار خارج البلاد".

واضاف ان "عددا من اليهود قالوا ان السلطات الروسية تحاول اعتقالهم وانهم باتوا يخشون على حياتهم".

وأحد الأهداف الرئيسية للوكالة اليهودية هو تشجيع وتسهيل هجرة اليهود الى اسرائيل من المجتمعات التي يعيشون فيها حول العالم.

وفي حال فقدت الوكالة قدرتها على العمل في روسيا، فستكون هذه المرة الاولى منذ 30 عاما التي يجري فيها منع اليهود الروس من الهجرة الى إسرائيل. (ترجمة البوابة)