 عشرات الالاف يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان بالاقصى

أدى أكثر من ربع مليون فلسطيني صلاة الجمعة الأخيرة "الجمعة اليتيمة" من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.

وامتلأت باحات الأقصى وقبة الصخرة المشرفة بالمصلين على الرغم من درجات الحرارة المرتفعة، فيما قام فلسطينيون برش بعض المصلين بالمياه الباردة للتخفيف من وطأة الحرارة، وقدمت الجمعيات واللجان الطبية الإسعافات الأولية لعشرات الأشخاص الذين أصيبوا بالإغماء والغثيان بسبب الحر الشديد.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن "طواقمنا تعاملت مع 70 حالة في المسجد الأقصى ومحيط القدس وتم نقل 7 حالات إلى مستشفى المقاصد. وتنوعت الحالات المرضية بين سكري وضغط وأمراض القلب والمعدة وارتفاع درجة الحرارة والإغماء".

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم، الجمعة، القيود على دخول المواطنين الفلسطينيين إلى القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، لأداء الصلاة في الجمعة الأخيرة 'الجمعة اليتيمة' من شهر رمضان الفضيل.

وذكرت مصادر فلسطينية إن عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية قد توجهوا منذ الصباح الباكر إلى حواجز الاحتلال العسكرية في محاولة للدخول للأقصى لأداء الصلاة فيه، فيما توجهت جموع الفلسطينيين من القدس وضواحيها وأراضي الـ48، من الجليل والمثلث والنقب والساحل لقضاء يوم الجمعة الأخير من رمضان في القدس وأداء صلاة الجمعة بالأقصى.

إلى ذلك، استعدت دائرة الأوقاف الإسلامية واللجان المساندة ولجان الحارات والأحياء داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، لاستقبال عشرات الآلاف من المصلين في الجمعة اليتيمة وليلة السابع والعشرين من رمضان (ليلة القدر)، في الوقت الذي شرعت فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ الليلة الماضية بنشر تعزيزاتها العسكرية في المدينة المقدسة وعلى الحواجز العسكرية على المداخل الرئيسية لمدينة القدس، وعلى طول مقاطع جدار الضم والتوسع العنصري، ووسط المدينة ومحيط البلدة القديمة.(عرب 48)

