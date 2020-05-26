 كورونا حول العالم: 348 ألف وفاة والاصابات تتجاوز حاجز 5.5 مليون

أظهرت آخر الاحصائيات حول انتشار فيروس "كورونا" حول العالم، إصابة 5,590,671 شخصا، توفي منهم 347,922، وتماثل للشفاء 2,367,589.

عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 98 ألفا

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 في الولايات المتحدة حاجز 98 ألف حالة، بحسب آخر الارقام الرسمية.

وقالت جامعة "جونز ھوبكنز" الاميركية في بيان صحفي أن العدد الاجمالي للوفيات وصل الى 98184 حالة بعد تسجيل 460 وفاة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت الجامعة التي تعتبر الجهة التي تصدر الارقام الرسمية الخاصة بالفيروس في كافة أنحاء الولايات المتحدة أنه تم كذلك تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة ترفع العدد الإجمالي للاصابات الى 197ر660ر1 حالة.

وحافظت ولاية نيويورك على صدارة قائمة الولايات الأكثر تضررا بتسجيلها 362764 إصابة و29229 حالة وفاة.

الهند: عدد الوفيات بفيروس كورونا 4167 والاصابات 145380

واعلنت الهنج اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الوفيات بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد الى 4167 حالة فيما ارتفع عدد الاصابات الى 145380 حالة.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية في بيانها اليومي إنه تم تسجيل 146 وفاة و6535 اصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوزارة في المقابل بأن عدد المتعافين من الوباء بلغ حتى الان 60491 شخصا.

في غضون ذلك لا تزال ولاية (ماھاراشترا) من أشد الولايات تضررا ب(كورونا) حيث ارتفع عدد الضحايا فيها بسبب الفيروس الى 1695 شخصا اضافة إلى 52667 إصابة حتى الآن تليها ولاية (غوجرات) مع 888 وفاة و14460 اصابة.

كوريا الجنوبية: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم عن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية لترفع حصيلة الإصابات إلى 11225 إصابة.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن عن مراكز مكافحة الامراض والوقاية في بيان "انه تم تسجيل خلال هذه الفترة حالتي وفاة نتيجة الاصابة بفيروس (كورونا) ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة الى 269 حالة.

وتأتي هذه النتائج في وقت اعلنت فيه السلطات الكورية الجنوبية مؤخرا أنها ستلزم مواطنيها والمقيمين لبس الكمامات عند استخدام وسائل النقل العامة وسيارات الاجرة.

السودان: تسجيل 5 وفيات و156 اصابة جديدة بكورونا

واعلن السودان اليوم تسجيل 5 وفيات و156 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وذكرت وزارة الصحة السودانية في بيان أن التقارير الوبائية أكدت ارتفاع العدد الكلي لحالات الاصابة بالفيروس منذ بداية انتشاره الى 3976 حالة متضمنة 170 وفاة فيما تماثلت 45 حالة للشفاء لتبلغ جملة حالات المتعافين 503 حالات.

وقررت العاصمة السودانية الخرطوم تمديد الحظر الشامل المفروض منذ 18 ابريل الماضي لعشرة ايام اضافية في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

تونس: لا اصابات جديدة بكورونا وحالات الشفاء ترتفع الى 919

اعلنت تونس عدم تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما ارتفع اجمالي حالات الشفاء الى 919 وذلك قبل يوم واحد من السماح للعديد من الانشطة الاقتصادية باستئناف نشاطاتها.

وقالت وزارة الصحة التونسية في بيان صحفي إنه تم في الساعات الـ24 الاخيرة اجراء 660 تحليلا مخبريا من بينها تحليلان اثنان في اطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الاجمالي للتحاليل 48476 تحليلا.

واضافت الوزارة انه لم يتم تسجيل اي تحليل ايجابي ليبقى العدد الاجمالي للمصابين ب(كورونا) في تونس 1051 حالة بينها 919 حالة شفاء و48 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و84 حالة اصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها ثلاثة مقيمين حاليا في المستشفيات.

الصين: تسجيل سبع اصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصينية اليوم عدم تسجيل اي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، فيما تأكد تسجيل سبع اصابات جديدة "جميعها وافدة" خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يرتفع اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي الى 82992 شخصا كما يستقر اجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

واضافت أنه تم تسجيل سبع اصابات "وافدة" خمس اصابات منها في منطقة (منغوليا الداخلية) ذاتية الحكم بشمال الصين واصابة واحدة في مدينة (شنغهاي) واخرى في مقاطعة (فوجيان) بجنوب شرق البلاد ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة الى 1731 حالة.

وذكرت اللجنة أنه لم تسجل اي اصابة "محلية" في مختلف مناطق ومدن ومقاطعات الصين، سيما في مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس.

واوضحت ان ثمة 29 حالة إصابة جديدة بالفيروس من دون أعراض بينما غادر تسعة اشخاص المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تماثلهم للشفاء ليصل اجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن الى 78277 شخصا بينما مازل 81 شخصا يتلقون العلاج.

روسيا: تسجيل 8915 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت السلطات الروسية، اليوم عن تسجيل 8915 اصابة، و174 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان صحفي، إنه بعد الاعلان عن هذه النتائج ارتفع عدد الاصابات الى 362342 اصابة في حين ارتفع عدد حالات الوفاة الى 3807 حالات.

وذكر المركز ان 12331 حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح اجمالي المتعافين من فيروس (كورونا) 131129 شخصا.

اليابان: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم، تسجيل 21 اصابة و10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها: بعد اعلان هذه النتائج يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 16642 اصابة والوفيات الى 851 حالة وفاة".

يذكر ان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد اعلن امس عن رفع حالة الطوارىء في بلاده وذلك قبل انتهائها في الـ31 من الشهر الجاري نتيجة انخفاض عدد الاصابات بالفيروس.