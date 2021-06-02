 مصر: تطعيم 40 في المئة من السكان مع نهاية العام الجاري

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن بلاده تستهدف تطعيم 40 في المئة من السكان ضد فيروس كورنا مع نهاية عام 2021.

وقال مدبولي في كلمة بثها التلفزيون المصري إنه في نهاية اليوم الأربعاء سيكون 2.5 مليون شخص قد تلقوا اللقاح من بين 6 ملايين سجلوا أسماءهم على المنصة الحكومية للتطعيم.

وأضاف أن الدفعة الأولى من اللقاحات المصنعة محليا ستكون متاحة في يوليو/ تموز.

وقالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إن مصر ستتلقى خلال الشهر الجاري مليون جرعة من لقاح سينوفاك، ومليون جرعة من لقاح سينوفارم، و1.9 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا الذي انتجته الشركة بالتعاون مع جامعة أوكسفورد البريطانية.

وأشارت الوزيرة، في تصريحات صحفية عقب اجتماع لمجلس الوزراء المصري اليوم، إلى إن مصر ستستلم هذا الشهر دفعة جديدة من المواد الخام، لتصنيع 3 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك محليا.

وكانت الحكومة المصرية قررت الأسبوع الماضي، تخفيف بعض القيود التي فرضتها مؤخرا على الأنشطة الاقتصادية والمحال التجارية، في وقت تشهد فيه أعداد الإصابات المعلنة انخفاضا طفيفا.