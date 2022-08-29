آبي في الجزائر وبوادر وساطة مع مصر والسعودان

وصل الى الجزائر العاصمة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في زيارةً رسمية تستمر يومَين، من دون أن يكشف الطرفان عن حيثيات الزيارة ومواضيعِ المباحثات بين الجانبين.

وجاء الإعلان عن الزيارة في بيانٍ للحكومة الجزائرية، بعد استقبال رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، نظيرَه الإثيوبي بمطار هواري بومدين.

ولم يعلن مسبقا عن زيارة رئيس الحكومة الاثيوبية، التي تاتي في ظل توتر الاوضاع في اقليم تيغراي الاثيوبي وبداية عملية عسكرية لاديس ابابا ضد المعارضة في الاقليم بالاضافة الى توتر العلاقات الاثيوبية مع مصر والسودان نتيجة اصرار اثيوبيا على ملء سد النهضة من دون التشاور مع الشركاء في نهر النيل، وتشير التقارير الى ان الجزائر تحاول تقريب وجهات النظر بين اثيوبيا ومصر والسودان

وكانت الرئيسة الإثيوبية ساهل وورك زودي، لبَّت دعوةَ نظيرِها الجزائري عبد المجيد تبّون، لاحتفالات الذكرى الستين لاستقلال الجزائر في الخامس من يوليو الماضي.

وأكد الرئيسان آنذاك، التحضير لانعقاد اللجنة المشتركة الخامسة بين البلدين خلال شهر أيلول سبتمبر/ القادم في العاصمة الإثيوبية، وأكدا على ضرورة تنسيق مواقفهما حيال الاتحاد الإفريقي ومسألة تمثيل إفريقيا الدائم في مجلس الأمن الدولي.