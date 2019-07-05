آل سيف: الانتخابات الحرة جزء أساسي من الديمقراطية

أعرب السفير فوق العادة في المفوضية الدولية لحقوق الإنسان طارق ال سيف، عن دعم المفوضية الدولية لحقوق الانسان للانتخابات البرلمانية الأوكرانية من خلال بعثة مراقبة يرأسها الأمين العام للمفوضية .

وقال طارق ال سيف "إن الانتخابات الحرة والنزيهة هي جزء أساسي من الديمقراطية. إنها تعزز الشفافية وتعزز المساءلة. يسرني أن أكون من المشاركين في هدا الحدث الديموقراطي ، وأن اكون مع الأمين العام للمفوضية الدولية لحقوق الإنسان خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة في أوكرانيا".



وأضاف "ان المفوضية شاركت في أبريل مراقبين من منظمات حقوق الإنسان في مجموعة من السفارات الأوكرانية في الاتحاد الأوروبي ، قادت المفوضية الدولية لحقوق الإنسان مهمة مراقبة الانتخابات في جميع السفارات الاوكرانية وقدم تقييما شاملا للعملية الانتخابية في أوكرانيا".

ولفت السفير المستشار طارق ال سيف ان العملية الانتخابية من أساسيات حقوق الإنسان الأساسية في حق الانتخاب بدون تدخلت أيديولوجية .

وكشف عن نشر 300 مراقبا في أوكرانيا قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث سيقومون على الاتصال بالسلطات المحلية والمجتمع المدني ، بما في ذلك المنظمات الدولية والنسائية ومجموعات الأقليات ، في مناطق نشرهم لجمع مجموعة واسعة من وجهات النظر حول جميع خطوات العملية الانتخابية وتقديم تحليل متعمق لها.

وشدد السفير طارق ال سيف في الدفاع عن شعب أوكرانيا وسيادة البلاد وسلامة أراضيها.