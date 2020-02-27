أئمة الجزائر يهددون بتصعيد الاحتجاجات

تتواصل القبضة الحديدية بين الأئمة وبين وزارة الشؤون الدينية في الجزائر، بعد أن هدد الأئمة بتصعيد احتجاجهم واللجوء إلى تنظيم إعتصام أمام مقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بداية من الأسبوع المقبل ، اذا استمرت الوزارة في تجاهل مطالبهم التي يقولون إنها مشروعة. ونقل موقع “سبق برس” عن رئيس التنسقية الوطنية للأئمة جلول حجيمي، قوله ” إن مقترح تنظيم إعتصام أمام مقر الوزارة محل نقاش على طاولة النقابة، خاصة إذا واصلت الوزارة في تجاهل مطالبهم، التي رفعوها في المظاهرة التي نظموها قبل أيام في العاصمة”، والتي نظموا فيها مسيرة نحو مقر رئاسة الحكومة ، لكن الشرطة منعته .

وأضاف حجيمي: “الأئمة طالبوا بحقوقهم المشروعة، ورغم أن الحكومة أبدت نيتها في فتح حوار معهم، إلا أن الوزارة الوصية تتعنت وترفض الاستجابة إلى مطالبهم، والنظر في التوصيات التي خرجوا بها في اخر لقاء جمعهم مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي”. و استغرب رئيس تنسيقية الأئمة التصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس الاسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، الذي قال إن الأئمة يجب أن يتكلوا على الله لحل مشاكلهم وليس على أحد غيره، كما نصحهم بعدم الانضمام إلى أي نقابة لأن هذا التنظيم خاص بالعمال، وهي التصريحات التي اعتبرها حجيمي بمثابة صب الزيت على النار، وتحريض على الفتنة، بدل اعتماد خطاب تهدئة في مثل هذا الظروف.