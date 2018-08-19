10 نصائح لقضاء يوم عرفة في المنزل

حافظي على الصلوات في موعدها وصلي جميع السنن

لم يكتب لي الحج هذا العام رغم رغبتي الصادقة في الوقوف داعية باكية خاشعة لله العظيم في ساحات الحرم وسط الملايين من الحجاج والمكبرين، كيف أقضي يوم عرفة بعيداً عن رحاب الجبل الطاهر؟ وماذا أفعل لكي أحصل على ما في هذا اليوم من خير وبركة؟

1- نامي ليلتك مبكراً لتقوي لطاعة الله .

2- استيقظي قبل الفجر لكي تتسحري .

3- صلي 4 ركعات على الأقل وقومي بالدعاء لربك وأنت ساجدة بخير الدنيا والآخرة مع البكاء والتباكي، واحمديه أنه بلغك يوماً تنزل فيه الرحمة والمغفرة.

4- قبل الفجر اقضي وقتاً في الاستغفار حتى تكتبي من المستغفرين في الأسحار.

5- قومي لصلاة الفجر قبل الآذان بخمس دقائق، واستشعري أن ذنوبك تخرج مع آخر قطرة لكل عضو يصله ماء الوضوء.

6- قولي دعاء ما بعد الوضوء.

7- صلي الفجر واجلسي في مصلاك إلى ما بعد الشروق بـ15 دقيقة.

8- اقرئي القرآن وقومي بالتسبيح والتهليل والتحميد ولا تنسي أذكار الصباح .

9- صلي ركعتي الشروق لتكتب لك حجة وعمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

10- حافظي على الصلوات في موعدها وصلي جميع السنن وأكثري من الدعاء والذكر مع كل صلاة.

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