أبرز خبراء السينما الدوليين يلتقون عبر الإنترنت في ملتقى قمرة 2021

الدوحة، قطر - 8 مارس 2021: تشهد الدورة السابعة من قمرة، الملتقى السنوي الذي تنظمه مؤسسة الدوحة للأفلام لاحتضان المواهب السينمائية العربية الواعدة، مشاركة أكثر من 150 خبيراً سينمائياً دولياً من 41 دولة، بجانب مجموعة من أبرز المؤسسات المحلية، حيث ستُعقد كافة فعاليات وجلسات هذه الدورة عبر الإنترنت في الفترة من 12 إلى 17 مارس 2021.

من المقرر أن تشمل قائمة ضيوف هذه الدورة - بجانب خبراء قمرة - نخبة من المخرجين والمنتجين السينمائيين ومدراء المهرجانات والمبرمجين والمستشارين ومدراء صناديق التمويل ووكلاء المبيعات ورؤساء وحدات المشتريات وخبراء النصوص والموزعين والمسؤولين عن جهات البث ومنصات العرض حسب الطلب وغيرهم من خبراء الصناعة والذين تربطهم علاقات وطيدة بقمرة والذي أصبح أبرز منصات دعم المواهب الواعدة واحتضان المشاريع التي تُبرز أصواتاً جديدة وقصصاً جذابة تُثري السينما العربية والعالمية.

يشمل برنامج قمرة لهذا العام 30 فيلماً طويلاً و12 فيلماً قصيراً و6 مسلسلات وتتضمن هذه المشاريع 5 أعمال قطرية طويلة في مرحلة التطوير، وسيتم تقديم جلسات الملتقى على جزئين، حيث سيتم تخصيص الجلسات التدريبية والورش والجلسات الاستشارية والاجتماعات الفردية للمشاريع التي وصلت إلى مرحلة التطوير، بينما ستقام عروض نسخ الأفلام قيد التطوير وجلسات إبداء الآراء عليها للمشاريع التي وصلت إلى مرحلة ما بعد الإنتاج. وفي ضوء دعم قمرة لرحلة المشاريع بدءاً من مرحلة النص ومروراً بجاهزيتها للعرض على الشاشة ووصولاً إلى فرص التوزيع والعرض المتنوّعة خاصةً في ظل مشاركة منصات العرض حسب الطلب والمنصات الرقمية، فإن الملتقى يتيح الفرصة أمام كافة صناع الأفلام المشاركين لتوزيع مشاريعهم بصورة غير تقليدية وضمان وصولها إلى أكبر قاعدة جماهيرية ممكنة.

وتعليقاً على المشاركة المتميزة لخبراء السينما في ملتقى قمرة، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: "نفخر بدعم المشاريع المتفرّدة المُشاركة في قمرة ونتوّجه بالشكر والتقدير والامتنان لخبراء الصناعة الذين آمنوا بأهمية قمرة وجددوا التزامهم بدعم هذا الملتقى الرائد، إيماناً منهم برؤيتنا المُتمثّلة في التأسيس لمجتمع إبداعي عالمي نابض بالحياة. وعلى الرغم من ظروف جائحة الكورونا، فقد استطاع فريق مؤسسة الدوحة للأفلام تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس حيث سنواصل التزامنا بدعم المواهب السينمائية الواعدة من خلال قالب مبتكر وجديد سيتخذه قمرة هذا العام".

وأضافت: "يعتبر قمرة امتداداً لأنشطة وبرامج المؤسسة الداعمة لصنّاع الأفلام، إذ يُسهم في تطوير المشاريع السينمائية عبر مختلف مراحلها التطويرية ووصولاً إلى نسخها النهائية، ويمنح صنّاع الأفلام فرصةً غير مسبوقة للالتقاء بصناع القرار وخبراء السينما البارزين من جميع أنحاء العالم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع فعليّة قادرة على دخول حيّز التنفيذ وتسريع نجاح المشاريع المتفرّدة والتي أصبحت جاهزة للإطلاق. ولاشك أن الإشادة المتنامية التي يحصدها برنامج قمرة تبرهن على إسهامتنا الجماعيّة نحو تحقيق هدفنا بتمكين أكبر عدد ممكن من الأصوات السينمائية التي لم تحصل على فرصتها وإبراز الرؤى الصادقة النابعة من منطقتنا والعالم أجمع".

موّجهو المشاريع والاستشاريون:

تشمل قائمة خبراء التوجيه والإرشاد لمشاريع قمرة هذا العام نخبة من أبرز صناع الأفلام الدوليين وهم: إيليا سليمان، ريثي بان، غسان سلهب، تالا حديد، طلال ديركي وآن ماري جاسر.

أما المستشارون الذين سيقدمون دعمهم لهذه المشاريع فهم: باولو بيرتولين، فيوليتا بافا، خبيرا المونتاج سبتستيان سيبولديفا وبنجامين ميرغيت، خبراء المبيعات غابور غرينير وآرانكا ماتيتس، مستشارة النصوص جويل توما، المنتجون جوسلين بارنز، ديدار دوميري ودرة بوشوشة، مدرّبا المشاريع ماثيو داراس وتيريسا كافينا، مستشارو الأفلام الوثائقية إيما دافيس، جيهان الطاهري وبوب مور وخبيرة التسويق آشلي هاز.

ضيوف قمرة من شركات الإنتاج والمنتجين:

من المقرر أن يشارك عدد كبير من المنتجين وشركات الإنتاج في قمرة 2021 وتشمل القائمة: بيل بلوك، الرئيس التنفيذي لميراماكس، مارك لوربر، نائب رئيس وحدة المشتريات والإنتاج التلفزيوني المشترك في ليونزجيت تي في، ثاناسيس كاراثانوس، منتج في شركة بالاس فيلم جورج شوكير، الرئيس لبتنفيذي لشركة آبوت للإنتاج، منتج في شركة سي دي برودكشنز، جولي غولدمان، رئيسية موتو بيكشرز، جاسون كليوت، نائب رئيس ومنتج منفذ في أوبن سيتي فيلمز، وإليز ماكيف، مدير أوّل لوحدة الأفلام الروائية في كيكستارتر.

ضيوف قمرة من مدراء وممثلي المهرجانات السينمائية:

سيشارك عدد من ممثلي المهرجانات السينمائية والتي يتجاوز عددها 15 مهرجاناً هذا العام وتشمل: مهرجانات كان وفينيسيا وبرلين ولوكارنو وترايبكا وتورونتو وسراييفو ومهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية وفيجيون دو ريل ومالمو للسينما العربية ومراكش وغيرهم، حيث سترتكز مشاركاتهم في جلسات إبداء الآراء على نسخ الأفلام قيد التطوير للمشاريع التي وصلت إلى مرحلة ما بعد الإنتاج بجانب مشاركتهم في ندوات قمرة لصناع السينما.

ضيوف قمرة من وكلاء المبيعات وخبراء التوزيع:

تضم قائمة شركات التوزيع والمبيعات التي سيشارك ممثلوها في قمرة 2021: ألفافيوليت، أوتولوك فيلم سيلز، باك فيلمز، بيست فريندز فوريفر، شاريدز، دوك آند فيلم إنترناشيونال، دوجووف، إيل درايفر، فيلمز بوتيك، هوتس إي كورتس، إندي سيلز، جور2فيت، لوكس بوكس، ميمنتو إنترناشيونال، نيو يورب فيلم سيلز، يو دي آي، فيزيت فيلمز، وايلد بانش، حيث سيشارك أعضاؤها في جلسات إبداء الآراء عن المشاريع وندوات قمرة لصناع السينما. وتشمل قائمة شركات التوزيع الإقليمية المشاركة: فيلم كيلنك، فرونت رو إنترتيمنت، متروبوليس آرت سينما، ماد سولوشنز وموفنج ترتل.

ضيوف آخرون من صناع السينما:

تشهد دورة هذا العام مشاركة قوية من المعاهد والمؤسسات السينمائية وصناديق التمويل ومنهم: معهد صندانس وجمعية سان فرانسيسكو وفيلم إندبندنت والهيئة الملكية الأردنية للأفلام والمركز السينمائي المغربي ويورماج، والمركز الوطني للسينما والصورة المتحركة (سي ان سي) وصندوق هوبرت بالس للتمويل، ومنحة السينما العالمية، وميتافورا للإنتاج وميديانبورد وميباكت، والصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق) وسورفوند، وصندوق هولندا لتمويل الأفلام وفيلم فوريرديرونج هامبورغ شليسويج هولستين، ومؤسسة فورد، وميتافورا للإنتاج.

ضيوف ورشة قمرة للمسلسلات:

استكمالاً لالتزام مؤسسة الدوحة للأفلام بدعم المواهب العربية ومساعدتها على استكشاف الأنماط والقوالب والآفاق الإبداعية الجديدة، تحتضن قمرة 2021 النسخة الثانية من ورشة المسلسلات والتي تختصّ باستكشاف آليات تطوير المسلسلات من المنطقة ويشارك فيها عدد من أبرز خبراء المسلسلات وأسواق الأعمال الدرامية ومنها: ذا غوثام، سيريز مانيا، سوق الفيلم الأوروبي - أيام الأعمال الدرامية وتي في دراما فيجن.

جهات البث والعرض الرقمي:

تشمل قائمة جهات البث والعرض الرقمي المشاركة في هذه الدورة: نتفليكس، موبي، بي إن، اتش بي أو، نورديك إنترتيمنت جروب، سوني بيكشرز تلفيجن نتوركس، آندر ذا ميلكي واي، آرتي فرانس سينما، وتي آر تي، بجانب مجموعة من جهات البث في قطر مقاً لها كشبكة الجزيرة الإعلامية وتلفزيون قطر والجزيرة بلس.

خبراء قمرة:

من المقرر أن تشهد قمرة 2021 مشاركة كلّ من: المخرجة السينمائية الفرنسية كلير دينيس والمصوّر السينمائي المُرشح لجائزتيّ الأوسكار والبافتا فيدون باباميتشيل والمخرج العالمي والذي شاركت أفلامه في العديد من دورات مهرجان كان السينمائي جيمس غراي والمخرجة والكاتبة السينمائية الحائزة على جائزة الأسد الفضي جيسيكا هاوسنر ومصمّم الصوت الحائز على جائزة الأوسكار مارك مانجيني.

ستتاح الفرصة للجمهور العام لجضور هذه الدورة - والتي تُعد الأضخم والأكبر في مشوار الملتقى - عبر الإنترنت من خلال شراء بطاقة قمرة والتي ستمكّنهم من حضور كافة عروض وجلسات قمرة الحوارية، علماً بأن البطاقة متاحة لكافة مواطني ومقيمي قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسيتم التعامل مع طلبات التقديم بحسب الأسبقية. يبلغ سعر بطاقة قمرة 500 ريالاً قطرياً وسيحصل حاملو بطاقتك إلى الثقافة على سعر مخفص يصل إلى 350 ريالاً قطرياً.

مؤسسة الدوحة للأفلام

مؤسسة الدوحة للأفلام هي مؤسسة ثقافية مستقلة غير ربحية تدعم تطور صناعة الأفلام في قطر من خلال نشر ثقافة تقدير السينما وتعزيز المعرفة بصناعة الأفلام إضافة إلى المشاركة في تطوير صناعات إبداعية مستدامة. تشمل منصات المؤسسة تمويل وإنتاج الأفلام المحلية والإقليمية والدولية، وبرامج تبادل المهارات، والإرشاد والتوجيه وعروض الأفلام، إضافة إلى مهرجان أجيال السينمائي وملتقى قمرة. وتلتزم المؤسسة بدعم وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال أنشطتها وفعالياتها التي تهدف إلى دعم تنمية الثقافة والمجتمع والترفيه.

قمرة

تتم دعوة مخرجين ومنتجين يعملون على مشاريع في مراحل التطوير وما بعد الإنتاج للمشاركة في هذا الملتقى. ويضم هؤلاء صناع أفلام صاعدين من قطر وأيضاً المستفيدين من دعم برنامج المنح التابع لمؤسسة الدوحة للأفلام. يتضمّن برنامج الملتقى المميّز جلسات الهدف منها الدفع بالمشاريع إلى المراحل القادمة من عملية تطويرها، ويشمل ذلك ندوات يُعطيها خبراء قمرة، وعروض لأعمال قيد التحضير، وجلسات مخصصة للوصل بين المواهب الصاعدة والخبراء، وورش عمل متخصصة يديرها خبراء في العمل السينمائي. ويجري هذا التبادل المعرفي بالتوازي مع عروض سينمائية للجمهور اختارها بعناية خبراء قمرة السينمائيين.

أهنيء فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام، على اختيارها للمرة الثانية ضمن تقرير "الشخصيات النسائية المؤثرة" التي أصدرته مجلة فارايتي العالمية هذا الأسبوع، تقديرًا لإنجازاتها في دعم المواهب النسائية السينمائيةhttps://t.co/QI5HhRw0fN@Variety @DohaFilm pic.twitter.com/7pSFNyRk3k — Al Mayassa Al Thani (@almayassahamad) March 6, 2021

يجري تنظيم الحدث على ثلاثة مستويات تشمل ندوات قمرة السينمائية، وهي جلسات يومية يُدير كل واحدة منها خبير من خبراء قمرة، ويُتاح لصانعي الأفلام المشاركين حضور الندوات، كما يستطيع حضورها ضيوف سينمائيين معتمدين بصفة مراقبين. وهناك لقاءات قمرة، وهي سلسلة من اللقاءات المباشرة وورش العمل وجلسات توجيه تجمع ممثلين عن مشاريع مختارة بالخبراء في العمل السينمائي. وأخيراً عروض قمرة المتاحة للجمهور التي يُعرض فيها مشاريع نالت تمويلاً من مؤسسة الدوحة للأفلام من خلال منح المؤسسة أو مبادرات التمويل المشترك، إلى جانب مجموعة من الأفلام اختارها خبراء قمرة السينمائيين، ويتلو العرض جلسات نقاشية للإجابة على أسئلة الحضور.

كلمة "قمرة" باللغة العربية هي أصل "كاميرا" وقد استخدمها قديماً عالم الفلك والرياضيات العربي "الحسن بن الهيثم" الذي توفي عام 1040 ميلادية، والذي أرسى عمله في البصريات مبادئ عمل كاميرا التصوير.