أبطحي من دمشق: "اسرائيل" ستمحى من الوجود خلال 4 – 6 سنوات

توعد معاون رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الفلسطينية مجتبى أبطحي، بإزالة "إسرائيل" من الوجود، مشيرا إلى أن ذلك سيكون خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال أبطحي، خلال اجتماع عقد، أمس السبت، في العاصمة دمشق، مع الأمناء العامين لفصائل المقاومة الفلسطينية: "ستمحى إسرائيل من الوجود خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 6 سنوات".

وأكد أبطحي، في الإجتماع الذي حضره عدد من النواب في مجلس الشورى الإيراني، أن قضية تحرير فلسطين تحظى بأهمية كبيرة ومكانة عالية، بالنسبة للثورة الإسلامية في إيران.

وأشار أبطحي، في تصريحات صحفية، إلى أن إيران ومحور المقاومة، يمتلكون قوة كبيرة، وقال: " نريد حصتنا ودورنا في هذا العالم".

وبين، أن أول حصة تريدها إيران ومحور المقاومة، هي عالم يخلو من الكيان الغاصب "إسرائيل"، مشددا على عودة الفلسطينيين إلى بلادهم، ليعمروها ويسكنون فيها وليكونوا أمراء على أرضهم المقدسة.

وقال معاون رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الفلسطينية، إن الإمام الراحل الخميني، حدد منذ 60 عاما هدفا للثورة الإسلامية، ألا وهو إزالة "إسرائيل"، مضيفا "إن جميع القوى التقنية والقضائية والسلطة التنفيذية في إيران مؤمنة بهذا المبدأ".

ولفت أبطحي، إلى أن مجلس الشورى الإيراني يضم كتلة تسمى كتلة دعم المقاومة وتحرير القدس الشريف

وأوضح، أن النواب الإيرانيين الذين يشاركون في اجتماع دمشق، هم أعضاء في هذه الكتلة التي يدرسون فيها سبل تقديم دعم أكبر لقضية فلسطين في جميع برلمانات العالم وكيفية تشكيل مجلس برلماني عالمي خصيصا لهذا الشأن