أبناء حفتر يسعون لجوازات سفر قبرصية وحكومة الوفاق تحذر

حذرت وزارة الداخلية الليبية السلطات القبرصية من منح أبناء اللواء المتقاعد خليفة حفتر جوازات سفر قبرصية.

وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إن أجهزة التحقيق والتحري التابعة للوزارة توفرت لديها معلومات تشير إلى أن خالد، وصدام، والصديق، وبلقاسم، أبناء المشير خليفة بلقاسم حفتر، قد تقدموا بطلبات للحصول على جوازات سفر قبرصية.



وأضافت الوزارة في خطابها للسلطات القبرصية إن "هؤلاء الأشخاص متورطون ومتهمون بقضايا في ليبيا، منها السطو على مصرف ليبيا المركزي، وارتكاب أفعال إجرامية أخرى، ونحن بصدد إحالة ملفات قضاياهم إلى مكتب النائب العام لاستصدار أوامر قبض دولية في حقهم؛ بغية التعميم عنهم دوليا".

وتابع وزير الداخلية في خطابه لحكومة قبرص قائلا: "نود أن نعلمكم أننا على دراية كاملة بالإجراءات الدولية، إلا أننا رأينا مخاطبتكم بهذه الصفة الاستعجالية لوقف هذا الإجراء إلى حين استصدار أمر قبض من السلطات القضائية المختصة، وإحالته إلى مكتب إنتربول قبرص، وعبر القنوات الدبلوماسية المعتادة".

ونوه في بيانه إلى وجود اتفاقيات تعاون في المجال الأمني بين البلدين، وكونهما عضوين في منظمة الإنتربول.