أبو الغيط: محاولات لمشاركة سوريا في قمة "الجزائر"

أفاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، بأن هناك محاولات لمشاركة سوريا، في القمة العربية التي ستعقد في الجزائر خلال تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وذكر أبو الغيط، في تصريحات لقناة الجزائر الدولية: "أتصور أن الشهور القادمة ستشهد محاولة في اتجاه مشاركة سوريا في القمة العربية بالجزائر".

وأضاف أن "مشاركة سوريا في القمة العربية عندما تتم سوف تكون من خلال توافق عربي كبير".

وكان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد قد صرح، بأن "عودة بلاده إلى جامعة الدول العربية ليست في صدارة أولويات دمشق".

وقال المقداد، في مقابلة مع صحيفتي الثورة وتشرين الرسميتين في وقت سابق، إنه "توجد 14 سفارة عربية تعمل الآن في دمشق، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية ليست في مركز اهتمامنا".

وأضاف أن "الجامعة العربية مؤسسة يجتمع فيها العرب، ولم تحقق أيا من الأهداف، وما يهمنا هو تحسين العلاقات مع الدول العربية". وأكد أن "العرب يتوقون للعلاقات مع سوريا، ومن بين القضايا التي نركز عليها هي إعادة العلاقات العربية - العربية".

وكان مجلس الجامعة العربية قد علق، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، عضوية سوريا على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد، بعدما تم تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن مقتل مدنيين.