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أبو ظبي تستضيف أول قداس لبابا الفاتيكان في شبه الجزيرة العربية

أبو ظبي تستضيف أول قداس لبابا الفاتيكان في شبه الجزيرة العربية
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