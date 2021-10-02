أبو ظبي: مصرع 4 أشخاص إثر سقوط طائرة اسعاف

لقي 4 أشخاص حتفهم إثر سقوط طائرة إسعاف كانوا يستقلونها في عاصمة الإمارات أبو ظبي ، اليوم السبت، حيث أعلنت الشرطة أن القتلى فنيين وطبيبين.

وحسب ما نشرته شرطة أبو ظبي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مصدرة المنشور بكلمة نعي، قالت: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي القيادة العامة لشرطة أبوظبي أبناء الواجب المغفور لهم بأذن لله مقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي؛ ملازم طيار ناصر محمد الراشدي؛ طبيب مدني شاهد فاروق غلام؛ ممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو".

#نعي | بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي القيادة العامة لشرطة أبوظبي أبناء الواجب المغفور لهم بأذن لله



مقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي

ملازم طيار ناصر محمد الراشدي

طبيب مدني شاهد فاروق غلام

ممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو pic.twitter.com/AkbpKVgNQ9 — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) October 2, 2021

واكدت أن أفراد الطاقم قد "وافتهم المنية السبت الموافق 2 أكتوبر 2021 وذلك إثر تعرضهم لحادث سقوط طائرة الإسعاف أثناء تأدية الواجب".

ولفتت إلى أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي "تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرهم ومعارفهم وزملاء العمل، سائلة الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".